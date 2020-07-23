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"Трансмашхолдинг" задумался о поездах с панорамными окнами и крышей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Производство в России туристических поездов с панорамными окнами и крышей технически выполнимо, считает генеральный директор "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа.

"Учитывая, что мы уже производим двухэтажные пассажирские вагоны, обзор со второго этажа просто великолепный, понятно, что, если бы мы могли расширить эту стеклянную панораму до крыши и стенок хотя бы частично было бы очень здорово", - сказал он в ходе онлайн-форума "Инженеры будущего - 2020".

"Безусловно, если спросить меня, я был бы активным сторонником такого решения. Технически это точно исполнимая вещь. Вопрос в организации такого рода перевозок, в пассажирах, которые бы выражали такую заинтересованность, и "Трансмашхолдинг" такой бы состав точно предложил", - добавил Липа.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. "Локомотивные технологии" представляют юридически самостоятельный сервисный блок группы.

В корпорации 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также главы совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора компании Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.

Трансмашхолдинг

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