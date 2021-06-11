РЖД задумали испытать ночные поезда-отели

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ООА "РЖД" и "Трансмашхолдинг" представили макет нового капсульного вагона для перевозок пассажиров дальнего следования. В РЖД рассматривают эти вагоны как отели для ночных переездов и планируют их протестировать на отдельных маршрутах, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

"В моем понимании такие капсульные вагоны - это поездка одной ночи. Мне кажется, что данный тип капсул - это как капсульный отель. По-быстрому, с промежуточными остановками, но быстро, - сказал он. Большая доля вероятности, что, конечно, это (новый тип вагона - ИФ) выйдет на сеть. Мы давно к этому шли... Мне кажется, очень интересная история. И нужно как минимум два состава под определенные направления с определённым пассажиропотоком, как я предложил, (протестировать - ИФ)".

Осенью 2020 года РЖД представили новую концепцию пассажирского вагона габарита "Т" с увеличенной на 10 см длиной полки.

Концепция капсульного вагона предполагает создание персонального пространства для каждого пассажира.