Запущена одна из двух веток трубопровода для перекачки разлитого под Норильском топлива

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Началась перекачка к месту переработки водно-топливной смеси, собранной с поверхности водоемов в зоне разлива дизтоплива после аварии на ТЭЦ под Норильском, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе заполярного филиала ГМК "Норильский никель".

"Запущена пока одна ветка (трубопровода - ИФ), вторая - на подходе", - сказал собеседник агенства.

На прошлой неделе зампредседателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов сообщил о завершении к 27 июля строительства двух веток трубопровода, предназначенного для перекачки водно-топливной смеси, которую собирают из-за аварии на ТЭЦ-3, к месту хранения и утилизации в районе хвостохранилища "Лебяжье". Эту смесь разделят на воду и топливо, которое может быть использовано для сжигания на ТЭЦ, уточнил Цыкалов.

Протяженность построенного трубопровода составила 35 км, общий объем собранной смеси, планируемой к перекачке, - около 34 тыс. кубометров.

По словам Цыкалова, после перекачки начнется длительный этап рекультивации загрязненной территории, который, по данным ученых, может продлиться до 10 лет.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн дизельного топлива, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, арестованы три руководителя предприятия. На территории разлива топлива объявлен режим ЧС федерального уровня.

21 июля был завершен сбор топливно-водяной смеси с поверхности воды на месте ЧС, ее общий объем составил 33,79 тыс. кубометров.