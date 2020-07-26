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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 26.07В России 812 485+5 765В мире 16 046 986+254 596

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 600 тысяч

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 600 тысяч
Фото: Reuters

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлено еще 5 765 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб.

Общее число заразившихся COVID-19 в стране достигло 812 485.

Новые эпизоды зафиксированы в 83 регионах. В Москве 683 человека, в Свердловской области - 241, в ХМАО - 192, в Нижегородской области - 177. В Санкт-Петербурге еще 175 заболевших, в Красноярском крае - 175.

Наименьшие темпы прироста - в Ненецком и Чукотском АО (по 0%), Московской области (0,2%), Москве, Калужской, Липецкой, Смоленской областях, Кабардино-Балкарской республике, Забайкальском крае (по 0,3%). По стране в целом темпы составили +0,7%.

Скончались от коронавируса нового типа за сутки 77 человек, количество жертв за весь период выросло до 13 269 .

Поправились за сутки 3 110 пациентов, за все время пандемии - 600 250 пациентов.

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