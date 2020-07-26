У сотрудников детского лагеря "Астраханские зори" нашли коронавирус

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Коронавирус обнаружен у пяти сотрудников детского лагеря "Астраханские зори", дети массово тестируются, сообщает пресс-служба астраханского губернатора в воскресенье.

В связи с этим, отметили в пресс-службе, с сегодняшнего дня лагерь приостановил свою работу.

Уточняется, что работники помещены в изолятор, при этом у них отсутствуют клинические симптомы заболевания.

Пресс-служба губернатора сообщила, что дети и персонал лагеря осматриваются специалистами Приволжской и Камызякской районных больниц.

"Все дети будут наблюдаться по месту жительства специалистами педиатрической службы как контактные лица, - отмечает она. - При необходимости вопросы диагностики и лечения будут решаться оперативно".

Работа лагеря "Астраханские зори" возобновится после проведения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.

По данным министерства здравоохранения региона, в Астраханской области зарегистрировано 4 437 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Умерли 43 инфицированных.