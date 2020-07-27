Россияне стали реже называть добрососедскими отношения с Белоруссией

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Больше половины граждан России (59%) придерживаются мнения, что отношения между Россией и Белоруссией в настоящее время носят нормальный и добрососедский характер, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно исследованию, в конце 2019 года такие оценки российско-белорусским отношениям давали 74% сограждан. В свою очередь, 19% респондентов оценивают российско-белорусские отношения как прохладные, в декабре 2019 года такого мнения придерживались 13% россиян, отмечают социологи.

Что касается перспектив двусторонних отношений, то, по данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин (49%) считает, что они не меняются. Согласно исследованию, 11% опрошенных видят улучшения, обратного мнения придерживаются 21% сограждан.

По данным опроса, больше половины россиян (52%) положительно относятся к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко, наиболее тепло относятся к лидеру соседнего государства граждане РФ в возрасте 60 лет и старше (65%).

Исследование показало, что треть россиян (35%) равнодушны к белорусскому президенту, среди российской молодежи в возрасте 18-24 лет этот показатель находится на уровне 57%. По данным ВЦИОМ, об отрицательном отношении к действующему белорусскому президенту сообщили 9% россиян, среди респондентов 18-24 лет таких оказалось 13%.

"За последние полгода, в течение которых в информационном пространстве превалировала пандемическая повестка, оценка отношений с Белоруссией, которую многие россияне считали, и я уверен, продолжают считать самым надежным и чуть ли не единственным другом нашей страны, изменилась не в лучшую сторону", - комментирует результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

"Это подтверждает тезис о том, что в кризис каждое общество обеспокоено собственной безопасностью и думает прежде всего о собственных интересах, а братские и партнерские чувства уходят на второй план. Некоторая тень отчуждения возникла на фоне возникшей паузы в привычной череде позитивных сигналов о взаимодействии между нашими странами в политической, экономической и культурной сферах", - сказал Львов.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 21 июля 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.