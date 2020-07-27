Дистанционное голосование на довыборах в Думу пройдет в двух регионах

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на довыборах депутатов Госдумы по одномандатных округам будет проведено в Ярославской и Курской областях, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

"Мы для себя определили, что было бы неплохо попробовать в новом направлении и взять выборы в Государственную Думу. Для того, чтобы задача была точно и корректно решена, мы взяли два округа, в которых нет иных больших выборов (высших должностных лиц или депутатов заксобрания - ИФ). Вот в этих двух регионах - Курская и Ярославская область - (пройдут - ИФ) только дополнительные выборы Государственной Думы", - заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, здесь необходимо "отработать новую программу технического комплекса" для голосования. Заявление для участия в ДЭГ подается избирателем не ранее чем за 45 и не позднее чем за 4 дня до дня голосования, то есть начиная с 29 июля по 8 сентября включительно. Для участия необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Как уточнил Булаев, в Курской области 294 тысячи избирателей зарегистрированы на госуслугах для участия в довыборах по одномандатному округу, в Ярославской области - 295 тысяч зарегистрированных избирателей. "Эти списки будут сопоставлены с системой ГАС "Выборы", и мы получим абсолютно точный, корректный список избирателей, у которых есть возможность написать заявление и проголосовать дистанционно", - сказал зампред ЦИК России.

Речь идет о Сеймском одномандатном избирательном округе N110 в Курской области и Ярославском одномандатном избирательном округе N194 в Ярославской области.

Принять участие в голосовании может избиратель, зарегистрированный по месту жительства на территории одномандатного округа, в котором проводится ДЭГ, и зарегистрированный на сайте госуслуг с подтвержденной учетной записью.

Булаев отметил, что решение о проведении пилотного проекта согласовано с Минкомсвязи и "Ростелекомом". В свою очередь глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что в вышеупомянутых округах большое количество зарегистрированных на портале госуслуг избирателей.

Шадаев также отметил, что технология электронного голосования является чрезвычайно востребованной. По словам министра, она готова к использованию на выборах, в том числе в виде пилотных проектов в Курской и Ярославской областях.

"Прошедшее общероссийское голосование по поправкам в Конституцию позволило нам во многом обкатать механизмы дистанционного электронного голосования, и те цифры, объем пользователей, которые выбрали в двух пилотных регионах электронную форму голосования, показал, что эта технология, конечно, является супервостребованной", - сказал Шадаев.

По его словам, "особенных организационно-технических проблем не было". "И можно с уверенностью говорить о том, что мы готовы переходить к тому, чтобы эту технологию использовать уже на выборах традиционных", - сказал Шадаев. Технологически работы по созданию системы электронного голосования находятся в завершающей стадии, добавил министр.

Эксперимент по дистанционному голосованию

Впервые эксперимент по дистанционному голосованию в Москве и в России в целом прошел в сентябре 2019 года, когда избиратели трех из 45 одномандатных округов на выборах депутатов Мосгордумы помимо традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней могли проголосовать в электронном виде.

Кроме того, электронный способ волеизъявления использовался в Москве и Нижегородской области при голосовании по вопросу поправок в Конституцию России с 25 по 30 июня.

В этом году перед Единым днем голосования 13 сентября будет проводиться досрочное голосование, в том числе вне участков - на придомовых территориях и в местах общего пользования, которое пройдет 11 и 12 сентября, то есть в пятницу и субботу. Таким образом, выборы пройдут в течение трех дней.

Соответствующее постановление принято ЦИК России на заседании 24 июля. Также предусмотрено традиционное досрочное голосование, которое должно завершиться в четверг (при голосовании на нем бюллетени собираются в индивидуальные пакеты).