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С ЕГЭ в этом году удалили 850 учащихся за использование шпаргалок

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В ходе проведения ЕГЭ-2020 в РФ 850 учащихся были удалены за использование шпаргалок и мобильных телефонов, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на брифинге в правительстве в понедельник.

Он отметил, что это приблизительно на треть меньше, чем в прошлом году. "Анализ прошлых лет показал, что это ученики, которые достаточно неуспешные, заявившиеся только на два предмета для получения аттестата", - пояснил Музаев.

По его словам, еще 4 400 учеников не смогли завершить ЕГЭ по состоянию здоровья, все ребята были позднее перерегистрированы. Он уточнил, что такие случаи происходят ежегодно, во всех пунктах проведения ЕГЭ есть медпункты. "Они сдавали экзамены в резервные дни 24, 25 июля. Только 33 участника перенесены на сдачу в августе", - сказал Музаев.

"Для сравнения: в прошлом году, когда не было пандемии, у нас по состоянию здоровья тоже перенесли свой экзамен на резервные дни 4 153 человека. Изменений в принципе никаких нет, небольшой рост, скорее всего, связан с июлем и высокой температурой", - рассказал врио главы Рособрнадзора.

Он сообщил, что в этом году сдавали экзамен 713 тысяч человек, из них 620 тысяч - выпускники текущего года. Экзамены прошли во всех субъектах страны и в 53 зарубежных государствах.

"Сравнительный анализ количества участников в 2019 и 2020 годах показал, что сократилось количество на 10%. В первую очередь, это связано с тем, что Министерством просвещения было принято решение о выдаче аттестатов до экзаменов. И это было правильное решение", - добавил Музаев.

ЕГЭ Рособрнадзор Анзор Музаев

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