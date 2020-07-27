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Замминистра науки Лукашевич предъявлено обвинение в мошенничестве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве статс-секретарю - заместителю министра науки и высшего образования РФ Марине Лукашевич, арестованной по делу о хищении бюджетных денег.

Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Виталий Басов, защищающий другого фигуранта дела - экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Минобрнауки Михаила Попова. По словам адвоката, самому Попову предъявлено аналогичное обвинение.

Лукашевич и Попов были задержаны по подозрению в особо крупном мошенничестве в начале июля (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как заявили в МВД РФ, уголовное дело связано с хищением бюджетных средств при реализации контрактов с Минобранауки в 2016 году. По версии следствия, компания, которая занималась работами, не собиралась в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства и представила заказчику результаты, заведомо не соответствующие условиям договора. Принимал работы сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве.

Согласно материалам дела, сумма ущерба по делу превышает 50 млн руб. Потерпевшим по делу признано министерство просвещения.

Минобранауки и Минпросвещения до мая 2018 были одним ведомством - министерством образования и науки.

Лукашевич была назначена статс-секретарем - замминистра науки и высшего образования в июле 2018 года. Летом 2016 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", она занимала должность гендиректора ООО "Центр развития науки" (ЦРН), которое в течение года заключило пять контрактов с Минобранауки России на общую сумму более 49 млн руб.

Минобрнауки РФ Марина Лукашевич

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