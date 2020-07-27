Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В результате ливня с грозой, прошедшего в Москве днем в понедельник, выпало 48 мм осадков, что составляет чуть более половины нормы за июль.

"На метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, выпало 48 мм дождей, что составляет 51% от месячной нормы в июле", - сказали "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

По прогнозам синоптиков, до конца понедельника, а также во вторник и среду в Москве и области еще возможны дожди, однако они будут менее интенсивными. 28 июля днем воздух в городе прогреется до 24-26 градусов тепла, 29 июля - до 27-29 градусов.

По данным департамента транспорта Москвы, из-за ливней десятки улиц столицы оказались подтопленными, из-за чего движение транспорта было значительно затруднено. Это произошло на Дмитровском шоссе, на Енисейской улице, улице Вильгельма Пика, на Сущевском Валу, Большой Академической и многих других улицах.

Из-за этого временно были изменены маршруты десятков автобусов и электробусов, а движение трамваев на отдельных участках задерживалось.

Кроме того, был подтоплен один из входов на станцию МЦК "Ботанический сад", однако на график движения поездов это не повлияло.