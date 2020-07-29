Уголовные дела завели из-за загрязнения почвы близ пермских Березников

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Органы предварительного расследования возбудили уголовные дела по результатам проверки информации о загрязнении химическими веществами реки Камы вблизи города Березники в Пермском крае, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"В ходе выездной проверки в прибрежной зоне водного объекта выявлены факты загрязнения почвы. В частности, зафиксирована течь неизвестного вещества на рельеф местности в районе шламонакопителя №2 акционерного общества "Березниковский содовый завод". Площадь загрязненного участка почвы составила около 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Была проведена проверка совместно со специалистами Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Обнаружен аварийный прорыв трубопровода, в результате которого в почву попали производственные сточные воды. Это повлекло "загрязнение земельного участка площадью 609 кв. м."

Отмечается, что в каждом случае размер вреда, причиненного окружающей среде, составил более 1,8 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли).

Ранее по факту загрязнения самой Камы следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Как сообщалось, АО "ОХК "Уралхим" остановило свой завод "Азот" в Березниках 7 июля из-за резкого роста содержания хлоридов кальция в Каме, откуда завод берет воду для производства удобрений. Загрязнение реки, по данным предприятия, фиксировалось 7 и 8 июля и угрожало безопасной работе технологического оборудования завода. В связи с этим "Уралхим" обратился в природоохранные органы с просьбой провести расследование инцидента и установить причину загрязнения.

Росводресурсы 9 июля сообщали, что, по предварительным данным, Кама могла быть загрязнена через реку Толыч, в которую изливаются стоки шламонакопителя "Березниковского содового завода".

Между тем в пресс-службе "Башкирской содовой компании", в которую входит БСЗ, заявляли, что исключают влияние производства БСЗ на загрязнение Камы, а шламохранилище не имеет каких-либо повреждений. Сообщалось также, что БСЗ приостановил производственные процессы в нескольких цехах для проведения остановочного капремонта.

Власти Березников 10 июля сообщили, что рассматривают два возможных источника попадания хлоридов в Каму: шламохранилище БСЗ и промканал (место сбора стоков городских промышленных предприятий), который обслуживает ООО "Сток". В тот же день прокуратура региона получила информацию краевого Роспотребнадзора, из которой следует, что в реке было выявлено превышение ПДК хлорид-ионов.

В понедельник, 20 июля, "Уралхим" сообщил о новом факте загрязнении реки Толыч. По данным предприятия, речь шла уже о повышенном содержании нефтепродуктов в месте сброса сточных вод БСЗ.

БСЗ - один из крупнейших производителей кальцинированной соды в России, БСК принадлежит 95,84% уставного капитала БСЗ (99,13% обыкновенных акций).

"Азот" производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру, кристаллический нитрит натрия.