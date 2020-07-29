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Спящего на матрасе ребенка спасли в 3 км от берега в Азовском море

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Спящую маленькую девочку унесло на надувном матрасе в открытое море в районе Приморско-Ахтарска (Краснодарский край), ребенка спасли, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю в среду.

Операция, в которой приняли участие сотрудники МЧС, спасатели краевого центра "Кубань-СПАС" и муниципалитета проводилась в акватории Азовского моря на Ясенской Косе в Приморско-Ахтарском районе.

Сигнал о помощи поступил около 16:30, когда на глазах отдыхающих в море унесло 5-летнюю девочку на надувном матрасе в форме лебедя, а ее отец безуспешно пытался спасти ребенка.

Около 17:00 сотрудники отрада "Кубань-СПАС" на лодке обнаружили матрас с девочкой в 3 км от берега.

"Все это время ребенок спал на матрасе, ни о чем не подозревая. Медицинская помощь девочке не потребовалась", - отмечает пресс-служба.

До этого спасатели также подняли на борт лодки отца, который пытался догнать дочку вплавь и почти выбился из сил.

В сообщении также отмечается, что купание в месте, где отдыхала семья, строго запрещено из-за сильных течений.

Краснодарский край Кубань

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