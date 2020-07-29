Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев своим постановлением продлил в регионе до 21 августа режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила в среду пресс-служба краевой администрации.

Глава региона поручил усилить контроль соблюдения масочного режима в закрытых помещениях, особое внимание уделять работе кафе, ресторанов, магазинов, торговых центров, говорится в сообщении.

В муниципалитетах сохранится контроль за людьми, находящимися на самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора. Кроме того, сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Ранее режим повышенной готовности вводился в Краснодарском крае до 3 августа.

По словам Кондратьева, которые приводит пресс-служба, на Кубани сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка.

"У нас впереди еще один летний месяц, количество туристов будет только расти. Поэтому мы должны еще более ответственно подходить к выполнению всех рекомендаций врачей и Роспотребнадзора. В связи с этим режим повышенной готовности в крае продлеваем", - прокомментировал ситуацию глава региона.

По информации регионального оперативного штаба, с 24 июля в Краснодарском крае фиксируется рост заболевших, в сутки подтверждается по 90-95 новых случаев.

На настоящий момент в крае 8072 подтвержденных случая заражения COVID-19. Из них 6 918 человек (86%) выздоровели, 108 пациентов умерли.