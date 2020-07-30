Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 30.07В России 834 499+5 509В мире 17 029 155+337 628

Путин не будет звонить Лукашенко в связи с задержанием россиян

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко в связи с задержанием 33 россиян на территории Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Будем надеяться, что эти каналы будут достаточны для того, чтобы прояснить ситуацию", - сказал Песков журналистам.

29 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства "БелТА", все задержанные являются гражданами России.

После этого Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза Белоруссии. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.

Хроника 29 – 30 июля 2020 годаЗадержание "вагнеровцев" в Белоруссии
Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор назвал срок жизни коронавируса в воде

Роспотребнадзор назвал срок жизни коронавируса в воде
Дело журналиста Ивана Сафронова

Первый тест Сафронова на COVID-19 дал отрицательный результат

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Части тела рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге

За госизмену в Севастополе задержан военнослужащий ЧФ РФ

За госизмену в Севастополе задержан военнослужащий ЧФ РФ
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Задержанных "вагнеровцев" заподозрили в подготовке терактов

Задержанных "вагнеровцев" заподозрили в подготовке терактов
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Российского посла вызвали в МИД Белоруссии

Семья Фургала начала сбор средств на адвокатов

Семья Фургала начала сбор средств на адвокатов

Россыпь золота в Приамурье продана в 800 раз дороже стартовой цены

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');