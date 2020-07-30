Путин не будет звонить Лукашенко в связи с задержанием россиян

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко в связи с задержанием 33 россиян на территории Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Будем надеяться, что эти каналы будут достаточны для того, чтобы прояснить ситуацию", - сказал Песков журналистам.

29 июля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства "БелТА", все задержанные являются гражданами России.

После этого Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза Белоруссии. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.