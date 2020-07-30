Подпись в рапорте о досмотре Голунова назвали подделанной

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Почерковедческая экспертиза по делу Ивана Голунова показала, что предполагаемый организатор задержания журналиста бывший полицейский Игорь Ляховец скорее всего подписался за одного из своих подчиненных в рапорте о личном досмотре журналиста.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, согласно выводам экспертизы, вероятнее всего подпись Сергалиева в рапорте о личном досмотре Голунова была исполнена Ляховцом.

В рамках уголовного дела в отношении полицейских была назначена почерковедческая экспертиза, поскольку один из фигурантов - Акбар Сергалиев отказался от подписи под одним из рапортов об обнаружении признаков преступления по факту изъятия наркотиков у Голунова.

Однако его начальник Ляховец отказался сдавать экспериментальные образцы своей подписи. Поэтому экспертиза проводилась уже по имеющимся у следствия образцам.

При этом Ляховец неоднократно заявлял, что в день задержания Голунова находился в отпуске. Полицейский отвергает свою причастность к инкриминируемому преступлению и считает уголовное дело политически мотивированным.

Накануне стало известно, что расследование уголовного дела подходит к концу. Следственный комитет предъявил окончательное обвинение всем фигурантам.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что уголовное дело связано с его профессиональной деятельностью.

14 января следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о том, что против пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела.