"Магнит" запустит пилотный проект по собственной доставке продуктов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" планирует в ноябре запустить пилотный проект по собственной доставке продуктов питания.

"Позавчера мы успешно провели технический тест по электронной торговле аптечными товарами: технически заказ, сбор и выдача работают. Мы надеемся, что к сентябрю мы выйдем в канал продаж e-pharma. Мы планируем развиваться и дальше и в ноябре запустить пилотный проект в e-grocery", - заявил президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг на телефонной конференции в четверг.

Пока у "Магнита" нет крупных собственных проектов в области e-grocery. Весной прошлого года компания запустила пилотные проекты по доставке товаров из своих магазинов совместно с партнерами. В частности, в Краснодаре был запущен сервис доставки продовольственных и непродовольственных товаров из супермаркетов "Магнит" вместе с компанией Broniboy. В Москве партнером ритейлера стал сервис доставки iGooods.

В своем годовом отчете ритейлер сообщал, что может сделать "первые шаги" в развитии онлайн-продаж в 2020 году.

В мае этого года ритейлер запустил тестовую экспресс-доставку продуктов совместно с "Яндекс.Лавкой" (две тестовые точки "Яндекс.Лавки" открылись в Москве, "Магнит" обеспечивает подавляющую часть ассортимента этих складов партнера). Ранее в том же месяце компания запустила пилотный проект доставки из 18 своих супермаркетов в Ростове-на-Дону и Волгограде совместно с Pony Express.

В начале мая "Магнит" объявил, что назначил исполнительным директором Флориана Янсена - бывшего CEO онлайн-ритейлера Lamoda. Вместе с ним в "Магнит" перешли несколько топ-менеджеров из Lamoda. Новая команда возглавит процесс масштабной цифровой трансформации "Магнита", объявил ритейлер. В ее задачи, в частности, входит запуск эффективной омниканальной платформы в ответ на изменяющиеся потребности покупателей.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 20 894 магазинов, включая 14 581 магазинов "у дома", 472 супермаркета и 5 841 магазин дрогери.

Выручка "Магнита" во II квартале выросла на 13,7%, до 387,3 млрд рублей.