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Три человека пострадали при пожаре на автозаправке в Краснодарском крае

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на заправочной станции в Динском районе Краснодарского края, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Пресс-служба ГУ МЧС по краю сообщает, что в 19:09 поступило сообщение о сильном запахе газа на автозаправочной станции на 26 километре трассы "Краснодар-Кропоткин". В 19:15 прибыли пожарные. К этому времени горела заправка и два автомобиля на общей площади 300 кв. метров.

Отмечается, что в 20:02 пожар был локализован. По предварительным данным пострадали три человека. На месте работает 44 человека и 14 единиц техники.

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