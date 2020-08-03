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Дмитрий Медведев получит дипломатический паспорт

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заместитель председателя Совета безопасности РФ и его супруга становятся обладателями дипломатических паспортов.

Пост зампредседателя СБ РФ был утвержден в январе 2020 года, тогда же на эту должность был назначен Дмитрий Медведев, до этого занимавший пост председателя правительства России.

В указе президента также отмечается, что в перечень обладателей дипломатических паспортов могут включаться "иные лица по решению президента РФ на основании мотивированных ходатайств федеральных органов государственной власти".

Документ опубликован на портале правовой информации.

Путин и Медведев на отдыхе в Тыве и в Красноярском крае

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Владимир Путин во время рыбалки в Республике Тыва.Дмитрий Медведев во время отдыха в Республике Тыва.Владимир Путин во время рыбалки в Республике Тыва.Дмитрий Медведев и Владимир Путин во время отдыха в Республике Тыва.Владимир Путин во время рыбалки в Республике Тыва.Дмитрий Медведев и Владимир Путин во время отдыха в Республике Тыва.Дмитрий Медведев и Владимир Путин во время отдыха в Республике Тыва.Дмитрий Медведев и Владимир Путин во время отдыха в Республике Тыва.Владимир Путин во время рыбалки в Республике Тыва.Владимир Путин во время рыбалки в Республике Тыва.
Владимир Путин во время рыбалки в Республике Тыва.
Дмитрий Медведев

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