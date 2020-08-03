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Вдова рэпера Картрайта арестована по обвинению в убийстве мужа

Вдова рэпера Картрайта арестована по обвинению в убийстве мужа
Марина Кохал
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа рэпера из Украины Энди Картрайта (Александр Юшко).

Как сообщила в понедельник объединённая пресс-служба судов города, женщину отправили в СИЗО минимум до 30 сентября.

Адвокаты просили о домашнем кресте.

Как сообщалось, в минувшую субботу Смольнинский суд по просьбу защиты продлил Кохал срок задержания на 72 часа. Защита мотивировала продление срока задержания с целью сбора документов о личности обвиняемой.

30 июля после обнаружения в квартире в центре Петербурга расчленённого тела 30-летнего рэпера Картрайта было возбуждено уголовное дело об убийстве. Его супруга Кохал рассказала, что артист умер предположительно 25 июля от передозировки наркотиков; она якобы расчленила тело, чтобы спрятать и объявить пропавшим без вести.

Следствие в свою очередь полагает, что между супругами случился конфликт, и Кохал убила Юшко.

По делу назначена экспертиза. Первичная причина смерти пока не установлена.

Энди Картрайт (Александр Юшко) - рэпер из Украины, известный участием в российском Versus Battle. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге. Первый альбом выпустил в 2012 году.

Петербург Энди Картрайт

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