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В Петербурге вторые выходные подряд проведут массовый забег

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге 9 августа пройдет полумарафон "Северная столица". В предыдущее воскресенье, 2 августа в городе провели марафон "ЗаБег" с участием нескольких тысяч человек.

Пандемия коронавируса

Организаторы "Северной столицы" обещают принять меры для сдерживания распространения COVID-19. Они обещают мерить температуру волонтерам, персоналу и участникам забега, обеспечить персонал масками, соблюдать дистанцию. Для участников поставят проветриваемые шатры-раздевалки.

Роспотребнадзор рекомендовал участникам заблаговременно сдать ПЦР-тесты на коронавирус с получением результатов не ранее двух суток до забега.

Маршрут полумарафона и забега на 10 км проходит в один круг по историческому центру Санкт-Петербурга. Старт и финиш состоится на Дворцовой площади. Организаторы называют мероприятие самым массовым полумарафоном в центре Петербурга.

Полумарафон, а также "ЗаБег" 2 августа были согласованы администрацией Петербурга и федеральным Роспотребнадзором.

При этом в регионе до середины августа сохраняется запрет на проведение массовых и публичных мероприятий. Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов нашел в этом несоответствие. Он отметил, что 1 августа в городе задержали около двух десятков человек, которые попытались провести несогласованную акцию в поддержку хабаровчан, тогда как "ЗаБег" с участием несколько тысяч власти согласовали. Он заявил, что считает, что еще рано проводить любые массовые мероприятия в городе.

Петербург Хабаровск Александр Шишлов ЗаБег коронавирус Северная столица Роспотребнадзор

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