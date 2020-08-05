Возобновляются перевозки по "единому" билету из Сочи в Абхазию

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров из Краснодарского края в Абхазию по "единому" билету возобновятся со среды, 5 августа, сообщила пресс-служба компании-оператора - автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" (ЕТД, Москва).

"На основании распоряжения правительства от 1 августа 2020 года об открытии российско-абхазской государственной границы АНО "ЕТД" возобновляет перевозки по "единому" билету в Абхазию", - говорится в пресс-релизе.

Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять абхазских городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

"Воспользоваться "единым" билетом можно будет при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала "Адлер" и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию", - указывает ЕТД.

Билеты с железнодорожной составляющей можно приобрести в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), а также на сайте РЖД.

Билет с использованием авиационного транспорта можно будет оформить через агентскую сеть.

Как сообщалось, ЕТД с 10 июля текущего года возобновила перевозки в Крым по "единому" билету, они производятся с железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.

Согласно информации с сайта ЕТД, по поручению правительства России в мае 2014 года АНО "Транспортная дирекция Олимпийских игр" решили переименовать в АНО "Единая транспортная дирекция", она приступила "к организации обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ЕТД контролируется администрацией Краснодарского края и Минтрансом РФ.

За шесть курортных сезонов с 2014 года АНО "Единая транспортная дирекция" обеспечила перевозку в Крым и обратно более 2,3 млн пассажиров.