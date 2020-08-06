Пассажирские поезда из России в Абхазию запустят 7 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Абхазией возобновится с 7 августа. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" заместитель генерального директора Абхазской железной дороги Игорь Маргания.

По его словам, график движения поездов согласован.

Первый поезд из Москвы в Сухум должен прибыть 9 августа.

"7 августа из Москвы выезжает пассажирский поезд Москва-Сухум, который прибудет на железнодорожный вокзал в Сухум 9 августа. Чуть позже, в этот же день, в столицу Абхазии ожидается прибытие поезда с туристами из Санкт-Петербурга, а 17 августа – из Самары. Также с 15 августа впервые начнет курсировать 11-вагонный пассажирский поезд из Туапсе в Гагру", - рассказал он.

По его мнению, "возобновление железнодорожного сообщения между двумя странами создаст российским туристам условия для комфортного пересечения границы и позволит значительно снизить нагрузку на пешеходную часть границы".

1 августа Россия и Абхазия приняли решение о взаимном открытии границы между двумя странами.

В то же время консульская служба МИД республики сообщила, что российско-абхазскую границу с 1 августа могут пересекать только граждане Абхазии и России. Для жителей других государств ограничения на пересечение границы, введенные в связи с пандемией коронавируса, не отменены.