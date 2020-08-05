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Суд рассмотрит дело о незаконной столовой в здании УФСИН Удмуртии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Замначальника управления ФСИН по Удмуртии привлечен к уголовной ответственности в том числе за то, что в течение более чем трех лет обеспечивал работу незаконной столовой в здании управления в Ижевске. Его дело скоро передадут в суд, сообщили в прокуратуре региона и в СК.

Следствие установило, что пока он курировал в УФСИН службу тыла, то, используя служебные полномочия, с сентября 2015 года по январь 2019 года обеспечил работу столовой, у которой не было разрешений на использование госимущества, служебных помещений, машин и водителей (для закупки продуктов). В результате он получил более 837 000 рублей незаконного дохода. В связи с этим эпизодом ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК).

Следствие также считает, что с 23 декабря 2010 год по 6 февраля 2015 года он незаконно получал соцвыплату на приобретение жилья, в котором не нуждался, и в результате похитил 1 939 410 рублей из бюджета. В связи с этим ему вменили ч. 4 ст. 159.2 УК (Мошенничество при получении иных социальных выплат, совершенное в особо крупном размере).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по его делу. Скоро оно будет передано в Первомайский суд Ижевска. Обвиняемый находится под домашним арестом.

Удмуртия ФСИН Ижевск СКР прокуратура

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