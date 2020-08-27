Защита Карины Цуркан выучила девять томов ее дела о шпионаже

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Защита бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан завершила изучение материалов уголовного дела о шпионаже, сообщил ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. По его словам, расследование дела завершено.

Теперь следователь ФСБ направит дело и обвинительное заключение в Генпрокуратуру. Надзорное ведомство решит, передавать ли дело в суд.

Защита начала знакомиться с материалами следствия в конце 2019 года. Процесс затянулся из-за пандемии, а также из-за того, что следователь запретил Цуркан и адвокатам делать любые копии и выписки из материалов. В итоге обвиняемая и ее защита были вынуждены заучивать девять томов дела, сказал Павлов.

"Уникальность этого дела заключается в том, что обвинение основано на плохо читаемых копиях сомнительных по своему содержанию документов, якобы полученных в ходе разведывательной деятельности наших спецслужб из источников, которые скрываются от стороны защиты, от следствия и уверен, что будут скрываться от суда", - отметил адвокат.

Карина Цуркан была задержана летом 2018 года. С тех пор она почти все время находилась под стражей. 16 января 2020 года суд ее освободил под запрет определенных действий, но 7 февраля другой суд снова ее арестовал по требованию Генпрокуратуры.

Как сообщала защита, следствие считает, что 16 августа 2004 года она "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Вину Цуркан не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствия.