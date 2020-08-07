Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
на 07.08В России 877 135+5 241В мире 19 097 149+286 757

В городскую думу Ростова-на-Дону выдвинут пес Пиксель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ростовский продюсер музыкальных и интернет-проектов Сергей Пименов выдвинул на выборы в городскую думу Ростова-на-Дону бостонского терьера Пикселя. Он назвал его идеальным кандидатом.

Пиксель дважды в день гуляет по району и знает все его проблемы.

"Кроме того, он не умеет врать, потому что не умеет говорить. Пиксель ни с кем не воюет, кроме одной кошки, которую никто на районе не любит. Он исключительно позитивный кандидат", - сказал продюсер.

Идея выдвинуть на выборы Пикселя пришла Пименову после неудачной попытки участвовать в довыборах в городскую думу в 2019 году. Он сделал собаке сайт, выпустил серию фирменной одежды, разместил на улицах предвыборные плакаты. Через сайт можно внести пожертвование на кампанию, а также передать наказ или жалобу кандидату. Продюсер отметил, что уже получил положительные комментарии от политтехнологов и множества жителей города. Жалобы на реальные проблемы он обещал пытаться передать в горадминистрацию.

В предвыборной программе Пиксель обещает увеличить число ежедневных прогулок до трех, разрешить избирателям гонять кошек, отменить ошейники и поводки для мелких пород, обеспечить бесплатной едой и водой всех собак пожизненно. Особо хочется отметить обещание добиться на законодательном уровне разрешения спать собакам с людьми в их кроватях.

Пименов взял Пикселя из питомника, когда тому был год и два месяца. Пса никто не хотел брать, потому что у него была точка на носу, своего рода "битый пиксель", что является браком в породе.

Ростов-на-Дону Пиксель Сергей Пименов

Новости

Доход Кадырова в прошлом году вырос на 140 млн рублей

Доход Кадырова в прошлом году вырос на 140 млн рублей

Экс-проректор МГУ арестован по делу о преднамеренном банкротстве

Мещанский суд запретил Wheely работать в течение 90 дней

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФ

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФ

В Думу внесен не одобренный правительством законопроект о продлении налога ЕНВД до 2024 года

Авария на ТЭЦ в Норильске

При ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ-3 снова разлились нефтепродукты

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

Российский истребитель перехватил два самолета США над Черным морем

Очевидцы сообщили о сбросе в тундру стоков из рудника "Норникеля"

Очевидцы сообщили о сбросе в тундру стоков из рудника "Норникеля"

Путин и Лукашенко по телефону обсудили задержание россиян

Путин и Лукашенко по телефону обсудили задержание россиян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');