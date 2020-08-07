В городскую думу Ростова-на-Дону выдвинут пес Пиксель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ростовский продюсер музыкальных и интернет-проектов Сергей Пименов выдвинул на выборы в городскую думу Ростова-на-Дону бостонского терьера Пикселя. Он назвал его идеальным кандидатом.

Пиксель дважды в день гуляет по району и знает все его проблемы.

"Кроме того, он не умеет врать, потому что не умеет говорить. Пиксель ни с кем не воюет, кроме одной кошки, которую никто на районе не любит. Он исключительно позитивный кандидат", - сказал продюсер.

Идея выдвинуть на выборы Пикселя пришла Пименову после неудачной попытки участвовать в довыборах в городскую думу в 2019 году. Он сделал собаке сайт, выпустил серию фирменной одежды, разместил на улицах предвыборные плакаты. Через сайт можно внести пожертвование на кампанию, а также передать наказ или жалобу кандидату. Продюсер отметил, что уже получил положительные комментарии от политтехнологов и множества жителей города. Жалобы на реальные проблемы он обещал пытаться передать в горадминистрацию.

В предвыборной программе Пиксель обещает увеличить число ежедневных прогулок до трех, разрешить избирателям гонять кошек, отменить ошейники и поводки для мелких пород, обеспечить бесплатной едой и водой всех собак пожизненно. Особо хочется отметить обещание добиться на законодательном уровне разрешения спать собакам с людьми в их кроватях.

Пименов взял Пикселя из питомника, когда тому был год и два месяца. Пса никто не хотел брать, потому что у него была точка на носу, своего рода "битый пиксель", что является браком в породе.