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Начальник татарстанской колонии №5 помещен под домашний арест

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Приволжский районный суд Казани в пятницу избрал меру пресечения начальнику исправительной колонии №5 в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.

"Он помещен под домашний арест", - сказал представитель ведомства. Подробности дела он не сообщил.

Ранее в пятницу со ссылкой на источник сообщалось, что начальник колонии №5 задержан по подозрению в получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ).

Исправительная колония №5 находится в Зеленодольском районе Татарстана, ее возглавляет Малик Хуснетдинов, сообщается на сайте республиканского управления ФСИН России.

Татарстан Казань ФСИН

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