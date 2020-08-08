В Самаре ликвидировали охвативший частные дома пожар

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание десяти частных жилых домов в Железнодорожном районе Самары, погибших и пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По ее данным, ликвидация пожара на площади в 1 300 кв. м была объявлена в 12:29 (11:29 по Москве).

Как сообщалось, утром в субботу поступил сигнал о возгорании в Железнодорожном районе Самары дома и надворных построек на площади в 250 кв. м, позднее огонь распространился на площади 1,3 тыс. кв. м, охватив десять жилых домов.

Тушение пожара осложнилось взрывом газового баллона в одном их горящих домов, из-за которого появился второй очаг возгорания. Всего сотрудники МЧС извлекли с места пожара 32 газовых баллона.