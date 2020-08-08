Северный флот испытал в Арктике комплекс "Панцирь-СА"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Военные провели испытательные ракетные пуски зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СА" на острове Земля Александры в Арктике, сообщил Северный флот в субботу.

"Испытательные стрельбы были выполнены зенитными ракетами без боевой части в целях проверки работоспособности комплекса в высоких широтах", - рассказали в его пресс-службе.

Отмечается, что испытания обеспечивала тактическая группа Северного флота, дислоцированная на военной базе "Арктический трилистник" на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа).

ЗРПК "Панцирь-СА" создан специально для использования в условиях Арктики. Он поставлен на базу двухзвенного гусеничного снегоболотохода "Витязь" и способен действовать в широком диапазоне температур окружающей среды на арктическом бездорожье.

По данным Северного флота, помимо "Панциря-СА" на вооружении тактической группы флота на острове Земля Александры стоят береговые ракетные комплексы "Бастион", оснащенные противокорабельными ракетами "Оникс".