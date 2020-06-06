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Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому Северный флот станет отдельной единицей, которая не входит ни в один военный округ.

Новые границы вступят в силу с 2021 года. Он также выводит из Западного военного округа Республику Коми Архангельскую и Мурманскую области и Ненецкий автономный округ. Они попадут в границы Северного флота.

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В состав Южного военного округа официально включат Крым и Севастополь.

Северный флот 1 декабря 2014 года был выведен из состава Западного военного округа, на его базе создали Объединенное стратегическое командование в Арктике, которое усилили дислоцированными в Заполярье силами и средствами Западного, Центрального и Восточного военных округов. Сейчас это межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. На вооружении Северного флота,находятся атомные подлодки и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

Северный флот Минобороны

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