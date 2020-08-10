Водитель грузовика, обрушившего мост в Приморье, приговорен к 4 годам тюрьмы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Водитель большегрузного автомобиля, после проезда которого рухнул мост через реку Осиновка в Приморье и погибли два человека, приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону в понедельник.

"Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 26 октября 2018 года водитель грузовика, перевозившего 53 тонны картофеля, выехал на автомобильный мост, перед которым был установлен дорожный знак, ограничивающий максимально разрешенную массу для проезда в 20 тонн.

Мост обрушился, грузовик откатился и столкнулся с легковым автомобилем Mazda Demio, в результате погибли женщина и ее маленький ребенок, находившиеся в иномарке.

Авария произошла на дороге Осиновка - Рудная Пристань.