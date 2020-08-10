Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:35Заразились
на 10.08В России 892 654+5 118В мире 19 861 683+224 177

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
Фото: Reuters

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы оштрафовал Google LLC на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента.

"Мировым судьей судебного участка Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1 500 000 рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Google признан виновным по статье о повторном неисполнении оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен (ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ).

Как пояснили в суде, постановление было принято мировым судьей 25 марта и 7 июля вступило в силу, став обязательным для исполнения. Пресс-секретарь отметила, что сведения о добровольной оплате штрафа в материалах дела отсутствуют. При этом срок добровольной оплаты штрафа истекает 4 сентября.

Это уже третий штраф, которая получает компания за нарушение данного законодательства. Впервые Google был оштрафован в ноябре 2018 года на 500 тыс. рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи. Повторный штраф компании был выписан в июле 2019 на сумму 700 тыс. рублей. Тогда, по данным Роскомнадзора, не удаленными оставались примерно треть ссылок из реестра запрещённой информации.

В конце сентября 2019 года глава Роскомнадзора сообщил журналистам, что Google принимает меры для улучшения фильтрации запрещенного в РФ контента. В ноябре 2019 года в ведомстве отметили, что Google увеличил уровень фильтрации поисковой выдачи от запрещtнной информации до 80%.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных сайтов (Единый реестр запрещенной информации), вступил в силу 26 сентября 2018 года. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний Google, ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру". К концу октября все, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и не выдают в поисковой выдаче ссылки на запрещенные сайты.

Москва Google

Новости

Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Адвокат Голунова заявил о засекреченных томах в деле экс-полицейских

Модернизированный вертолет "Аллигатор" Ка-52М совершил первый полет

Модернизированный вертолет "Аллигатор" Ка-52М совершил первый полет

Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

РФ с понедельника возобновляет авиарейсы в Анталью, Бодрум и Даламан

РФ с понедельника возобновляет авиарейсы в Анталью, Бодрум и Даламан

Депортированные из Минска журналисты "Дождя" вернулись в РФ

Госдума обсуждает учет северных надбавок при дистанционной занятости

Что произошло за день: воскресенье, 9 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');