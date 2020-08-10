Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы оштрафовал Google LLC на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента.

"Мировым судьей судебного участка Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1 500 000 рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Google признан виновным по статье о повторном неисполнении оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен (ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ).

Как пояснили в суде, постановление было принято мировым судьей 25 марта и 7 июля вступило в силу, став обязательным для исполнения. Пресс-секретарь отметила, что сведения о добровольной оплате штрафа в материалах дела отсутствуют. При этом срок добровольной оплаты штрафа истекает 4 сентября.

Это уже третий штраф, которая получает компания за нарушение данного законодательства. Впервые Google был оштрафован в ноябре 2018 года на 500 тыс. рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи. Повторный штраф компании был выписан в июле 2019 на сумму 700 тыс. рублей. Тогда, по данным Роскомнадзора, не удаленными оставались примерно треть ссылок из реестра запрещённой информации.

В конце сентября 2019 года глава Роскомнадзора сообщил журналистам, что Google принимает меры для улучшения фильтрации запрещенного в РФ контента. В ноябре 2019 года в ведомстве отметили, что Google увеличил уровень фильтрации поисковой выдачи от запрещtнной информации до 80%.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных сайтов (Единый реестр запрещенной информации), вступил в силу 26 сентября 2018 года. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний Google, ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру". К концу октября все, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и не выдают в поисковой выдаче ссылки на запрещенные сайты.