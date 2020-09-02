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Google оплатил 1,5 млн рублей штрафа за запрещенные сайты в поиске

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Компания Google LLC уведомила суд об оплате назначенного ей штрафа за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией поисковой системой запрещенного в РФ контента.

"В суд поступила квитанция об оплате назначенного Google LLC штрафа в размере 1,5 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Ранее, мировой суд Таганского района Москвы признал Google LLC (Limited Liabilities Company, компания с ограниченной ответственностью) виновным в совершении административного правонарушения по части 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ (Повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории России в соответствии с законодательством).

Это уже третий штраф, который компания получила за нарушение данного законодательства РФ. Впервые Google был оштрафован в ноябре 2018 года на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи. Повторный штраф компании был выписан в июле 2019 года на сумму 700 тысяч рублей. Тогда, по данным Роскомнадзора, не удаленными оставались примерно треть ссылок из реестра запрещённой информации.

В конце сентября 2019 года глава Роскомнадзора сообщил журналистам, что Google принимает меры для улучшения фильтрации запрещенного в РФ контента. В ноябре 2019 года в ведомстве отметили, что Google увеличил уровень фильтрации поисковой выдачи от запрещенной информации до 80%.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных сайтов (Единый реестр запрещенной информации), вступил в силу 26 сентября 2018 года. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний Google, LLC, ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру". К концу октября все, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и не выдают в поисковой выдаче ссылки на запрещенные сайты.

Google Роскомнадзор

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