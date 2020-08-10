Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:32Заразились
на 10.08В России 892 654+5 118В мире 19 861 683+224 177

Роскомнадзор хочет получить право блокировать через суд иностранные ресурсы с персональными данными россиян

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил президенту Владимиру Путину, что хотел бы закрепить за своим ведомством право по решению суда блокировать иностранные ресурсы с персональными данными россиян.

На встрече с главой государства он напомнил, что Конвенция по автоматизированной обработке данных наделяет государство правом определять другие страны, в которых ненадлежащим образом обрабатываются персональные данные.

"И мы бы здесь тоже хотели эту компетенцию за Роскомнадзором закрепить", - сказал Липов.

По его словам, личные данные, которые попадают в интернет, признаются общедоступными. При этом заблокировать фейковый аккаунт известного человека в такой ситуации бывает сложно, так как законодательство других стран не позволяет это сделать.

"Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, "извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью", чтобы человек мог через суд хотя бы удалить", - сказал глава Роскомнадзора.

Вместе с тем, по мнению Липова, есть риск, что появится слишком большое количество решений по удалению информации судов различной инстанции о людях, "которые, наверное, не заслуживают того, чтобы о них какую-то негативную информацию убрали".

"Здесь, может быть, надо подумать. У нас просто за прошлый год решений судов, которые к нам пришли - 58 000. Судов разной инстанции по различным составам, не только по персональным данным, но 58 000 - достаточно много. Мы боимся, что этот поток увеличится, и здесь мы можем "вместе с водой младенца выплеснуть". Хотелось бы, чтобы действительно те люди, которые не заслужили такого отношения, могли о себе информацию, которая не является значимой, через суд хотя бы убрать", - заметил глава ведомства.

Роскомнадзор Андрей Липов Владимир Путин

Новости

Медикам в пенсионном стаже зачтут день работы с COVID за 2 рабочих дня

Число пострадавших при взрыве и пожаре в Волгограде достигло семи

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян

Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Адвокат Голунова заявил о засекреченных томах в деле экс-полицейских

Модернизированный вертолет "Аллигатор" Ка-52М совершил первый полет

Модернизированный вертолет "Аллигатор" Ка-52М совершил первый полет

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');