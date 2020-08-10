Роскомнадзор хочет получить право блокировать через суд иностранные ресурсы с персональными данными россиян

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил президенту Владимиру Путину, что хотел бы закрепить за своим ведомством право по решению суда блокировать иностранные ресурсы с персональными данными россиян.

На встрече с главой государства он напомнил, что Конвенция по автоматизированной обработке данных наделяет государство правом определять другие страны, в которых ненадлежащим образом обрабатываются персональные данные.

"И мы бы здесь тоже хотели эту компетенцию за Роскомнадзором закрепить", - сказал Липов.

По его словам, личные данные, которые попадают в интернет, признаются общедоступными. При этом заблокировать фейковый аккаунт известного человека в такой ситуации бывает сложно, так как законодательство других стран не позволяет это сделать.

"Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, "извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью", чтобы человек мог через суд хотя бы удалить", - сказал глава Роскомнадзора.

Вместе с тем, по мнению Липова, есть риск, что появится слишком большое количество решений по удалению информации судов различной инстанции о людях, "которые, наверное, не заслуживают того, чтобы о них какую-то негативную информацию убрали".

"Здесь, может быть, надо подумать. У нас просто за прошлый год решений судов, которые к нам пришли - 58 000. Судов разной инстанции по различным составам, не только по персональным данным, но 58 000 - достаточно много. Мы боимся, что этот поток увеличится, и здесь мы можем "вместе с водой младенца выплеснуть". Хотелось бы, чтобы действительно те люди, которые не заслужили такого отношения, могли о себе информацию, которая не является значимой, через суд хотя бы убрать", - заметил глава ведомства.