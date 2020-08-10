Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:56Заразились
на 10.08В России 892 654+5 118В мире 19 861 683+224 177

Бард Александр Новиков отсудил 1 млн рублей у Минфина РФ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с министерства финансов РФ в пользу известного музыканта Александра Новикова понесенные им расходы на юридическую помощь в размере 1 млн рублей за время уголовного преследования по делу о мошенничестве со средствами пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс", сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

"Суд полностью удовлетворил гражданский иск барда Александра Новикова о возмещении имущественного вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности по делу о мошенничестве со строительством коттеджного поселка "Бухта Квинс", - говорится в сообщении.

В свою очередь Новиков во время слушания заявил, что получил многомиллионные убытки за время следствия и "потерял очень много концертов".

"Мои моральные и материальные издержки исчисляются суммами в десятки раз большими, чем потраченные мной на адвоката", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в июле 2019 года бард выложил на своей странице в фейсбуке скриншот постановления, в котором говорилось о прекращении в отношении него уголовного дела.

До этого Новиков, бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и бывший директор коттеджного поселка "Бухта Квинс" Лариса Ассонова являлись фигурантами уголовного дела о мошенничестве со средствами пайщиков ЖСК "Бухта Квинс". По данным СУ СКР по Свердловской области, пострадали 65 человек. Они заявили об ущербе более чем в 54 млн рублей.

С 2015 года строительство поселка неоднократно возобновлялось. В конце января 2019 года коттеджный поселок был введен в эксплуатацию.

Александр Новиков Минфин РФ Екатеринбург Свердловская область Бухта Квинс

Новости по теме

Новости

Ученые смоделируют в РФ первое на Земле массовое вымирание животных

Ученые смоделируют в РФ первое на Земле массовое вымирание животных

Медикам в пенсионном стаже зачтут день работы с COVID за 2 рабочих дня

Число пострадавших при взрыве и пожаре в Волгограде достигло семи

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян

Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Адвокат Голунова заявил о засекреченных томах в деле экс-полицейских

Модернизированный вертолет "Аллигатор" Ка-52М совершил первый полет

Модернизированный вертолет "Аллигатор" Ка-52М совершил первый полет

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');