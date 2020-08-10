Бард Александр Новиков отсудил 1 млн рублей у Минфина РФ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с министерства финансов РФ в пользу известного музыканта Александра Новикова понесенные им расходы на юридическую помощь в размере 1 млн рублей за время уголовного преследования по делу о мошенничестве со средствами пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс", сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

"Суд полностью удовлетворил гражданский иск барда Александра Новикова о возмещении имущественного вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности по делу о мошенничестве со строительством коттеджного поселка "Бухта Квинс", - говорится в сообщении.

В свою очередь Новиков во время слушания заявил, что получил многомиллионные убытки за время следствия и "потерял очень много концертов".

"Мои моральные и материальные издержки исчисляются суммами в десятки раз большими, чем потраченные мной на адвоката", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в июле 2019 года бард выложил на своей странице в фейсбуке скриншот постановления, в котором говорилось о прекращении в отношении него уголовного дела.

До этого Новиков, бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и бывший директор коттеджного поселка "Бухта Квинс" Лариса Ассонова являлись фигурантами уголовного дела о мошенничестве со средствами пайщиков ЖСК "Бухта Квинс". По данным СУ СКР по Свердловской области, пострадали 65 человек. Они заявили об ущербе более чем в 54 млн рублей.

С 2015 года строительство поселка неоднократно возобновлялось. В конце января 2019 года коттеджный поселок был введен в эксплуатацию.