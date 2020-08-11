Правительство само будет утверждать правила русской орфографии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Теперь утверждать списки грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка будет правительство, а не профильное министерство. Это следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также правительство будет утверждать правила орфографии и пунктуации. Все эти решения чиновники будут принимать по рекомендациям правительственной комиссии по русскому языку.

Ранее правила русского языка и списки рекомендованных словарей и грамматик утверждало Минобрнауки, а после его разделения в 2018 году - Министерство просвещения.

Еще одним постановлением Мишустин образовал комиссию по русскому языку и утвердил положение об этой комиссии. Возглавит ее министр просвещения Сергей Кравцов. В нее могут войти ученые, эксперты, чиновники и общественные деятели, состав будет утверждаться правительством.

Комиссия будет анализировать и совершенствовать действующие нормы русского языка, правила русской орфографии и пунктуации, выявлять проблемы сохранения и защиты русского языка и смотреть, как обстоят дела с языками народов России. В ее ведении также будет экспертиза словарей и грамматик и разработка требований к их составлению.