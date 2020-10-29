Правительственную комиссию по русскому языку возглавил министр просвещения

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку, ее возглавил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщила пресс-служба правительства.

В комиссию вошли заместители министров, ректоры российских вузов, ученые, преподаватели и журналисты.

К примеру, это замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, замминистра культуры Ольга Ярилова, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, Ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор РГГУ Александр Безбородов, ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов, ректор Российского педагогического университета им. Герцена Сергей Богданов, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, директор Института русского языка им. Виноградова Мария Каленчук, ректор Государственного института русского языка им. Пушкина Маргарита Русецкая, замруководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович, замгендиректора ТАСС Андрей Соколов, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

Комиссия создана по поручению президента Владимира Путина. Она будет собираться не реже двух раз в год.

"Ее основные задачи – сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и мире, сформировать целостную языковую политику", - говорится в пресс-релизе.

Пока комиссия планирует начать разрабатывать концепцию государственной языковой политики, заняться экспертизой правил русской орфографии и пунктуации, определять единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка. Важной частью работы станет вопрос повышения уровня подготовки специалистов по русскому языку.