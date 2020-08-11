Глава Роспотребнадзора заявила, что в России начал циркулировать грипп

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В России началась циркуляция гриппа и ряда других вирусов, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы начали мониторинг циркуляции различных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии в 17 субъектах РФ", - сказала Попова на совещании с членами правительства, которое провел во вторник президент Владимир Путин.

По ее словам, исследовано более 1,5 тыс. проб и различных вирусов.

"Хочу сказать, что сегодня циркуляция есть, есть циркуляция в первую очередь вирусов негриппозной этиологии. Из общего количества проб мы увидели циркуляцию вирусов почти у 6% не болеющих россиян, которых мы обследовали методом случайной выборки", - отметила глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что более половины случаев - 65% - это риновирусы,у каждого десятого из выявленных носителей - вирусы парагриппа.

"Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть", - заключила Попова.