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Минобороны закупит истребителей и учебных самолетов на 100 млрд рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российские военные подпишут в этом году два контракта на сумму более 100 млрд рублей на поставку истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы приняли решение и подпишем в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 млрд рублей, по которым будут построены 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130", - сказал Шойгу в среду в Иркутске на совещании.

Министр сказал, что в 2021 году Минобороны РФ подпишет контракт на 7,2 млрд рублей на ремонт истребителей Су-30СМ. На Иркутском авиазаводе по итогам модернизации появляются дополнительные производственные возможности, заявил Шойгу.

Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан компанией "Сухой", серийно производится на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут". По данным корпорации, в составе ВКС и морской авиации ВМФ находится свыше 100 боевых машин этого типа.

Двухместный Су-30СМ создан на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Як-130 предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков, а также применения по воздушным и наземным целям. Он позволяет обучать пилотов для боевых самолетов поколений "4+" и "5". Впервые Як-130 поднялся в воздух в 1996 году, в 2002 он был выбран основным самолетом для подготовки военных летчиков.

Сергей Шойгу Су-30СМ2 Як-130

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