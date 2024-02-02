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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

В России увеличат набор в летные школы ВКС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В России создают перспективные образцы авиационной техники для обучения курсантов-летчиков, увеличивается набор в профильные учебные заведения, заявил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

"Для освоения и эффективного применения летным составом современных авиационных комплексов необходима качественная начальная подготовка в вузах. С этой целью министерство обороны расширяет материальную базу летных учебных заведений Воздушно-космических сил и увеличивает набор курсантов", - сказал он.

"Предприятия промышленности разрабатывают перспективные образцы самолетов для обновления парка учебной авиации", - отметил министр.

По его словам, на совещании будет обсуждаться, что еще необходимо сделать для повышения качества подготовки курсантов-летчиков.

Сергей Шойгу ВКС Минобороны
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