В России увеличат набор в летные школы ВКС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В России создают перспективные образцы авиационной техники для обучения курсантов-летчиков, увеличивается набор в профильные учебные заведения, заявил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

"Для освоения и эффективного применения летным составом современных авиационных комплексов необходима качественная начальная подготовка в вузах. С этой целью министерство обороны расширяет материальную базу летных учебных заведений Воздушно-космических сил и увеличивает набор курсантов", - сказал он.

"Предприятия промышленности разрабатывают перспективные образцы самолетов для обновления парка учебной авиации", - отметил министр.

По его словам, на совещании будет обсуждаться, что еще необходимо сделать для повышения качества подготовки курсантов-летчиков.