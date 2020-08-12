Система экстренного вызова "112" в 2021 году будет доступна по всей РФ

Сейчас эта система работает в 56 регионах страны

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Система экстренного вызова помощи "112" будет доступна по всей стране в 2021 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы продолжаем работу по развитию системы экстренных оперативных служб, с которыми можно связаться по единому номеру "112". Планируем, что в следующем году система "112" будет доступна по всей стране, чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении, автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и экстренных ситуаций", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

Он сообщил, что сегодня система работает в 56 регионах. По словам премьера, данный номер был востребован и в период острой фазы распространения коронавируса.

"За помощью или поддержкой в прошлом году по этому номеру обратилось около 60 млн человек. А за первую половину этого года уже более 37 млн", - заявил глава правительства.

По его словам, для быстрой организации работы системы подготовлен соответствующий законопроект. Мишустин отметил, что данный документ вводит комплексное правовое регулирование в этой сфере, разграничивает полномочия по эксплуатации и развитию системы между всеми уровнями власти.

"Рассчитываем, что принятие законопроекта поможет более эффективно взаимодействовать с нашими партнерами по ЕАЭС, включая совместное реагирование на происшествия и ЧС", - сказал глава правительства.