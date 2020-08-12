Один человек погиб при пожаре на нефтепроводе в ХМАО

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали при возгорании на нефтепроводе насосной станции в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, один из них скончался. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как уточнили "Интерфаксу" в Единой дежурной-диспетчерской службе по Октябрьскому району, трое пострадавших госпитализированы в Няганскую городскую больницу.

"Двое – в реанимации, у одного ожоги 70% тела, у другого – до 40%", - сказал собеседник агентства.

Третий пострадавший, по их данным, находится в ожоговом отделении с ожогами средней степени тяжести.

Прокуратура по факту произошедшего организовала проверку.

В пресс-службе СУ СКР региона агентству также сообщили, что проводят проверку по факту возгорания и разлива нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что оперативные подразделения АО "РН-Няганьнефтегаз" тушат возгорание на одной из производственных площадок Ем-Еговского месторождения. По данным предприятия, пострадали трое работников, их доставили в лечебное учреждение.

Угрозы для населенных пунктов нет, организован экологический мониторинг.

На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.

По данным ГУ МЧС, открытое горение на территории месторождения нефти в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа было ликвидировано в 17:30 на площади 600 кв.м.

Предположительной причиной пожара на Ем-Еговском месторождении названа разгерметизация в замерной установке.