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Нефтепродукты попали в реку после утечки в депо Комсомольска-на-Амуре

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Нефтепродукты попали в реку Бочин из-за утечки в депо Комсомольска-на-Амуре, сообщила дальневосточная транспортная прокуратура.

Нефтепродукты разлились в районе локомотивного депо на станции Сортировочная-2. На поверхности реки, в ливневых коллекторах и очистных сооружениях депо появилась дисперсионная пленка. Специалисты взяли воду на пробы.

Они установили боновые заграждения и применили сорбенты, чтобы ликвидировать последствия загрязнения реки.

Транспортная прокуратура начала проверку происшествия.

Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край

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