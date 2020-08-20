Нефтепродукты попали в реку после утечки в депо Комсомольска-на-Амуре

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Нефтепродукты попали в реку Бочин из-за утечки в депо Комсомольска-на-Амуре, сообщила дальневосточная транспортная прокуратура.

Нефтепродукты разлились в районе локомотивного депо на станции Сортировочная-2. На поверхности реки, в ливневых коллекторах и очистных сооружениях депо появилась дисперсионная пленка. Специалисты взяли воду на пробы.

Они установили боновые заграждения и применили сорбенты, чтобы ликвидировать последствия загрязнения реки.

Транспортная прокуратура начала проверку происшествия.