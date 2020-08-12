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У вице-премьера Трутнева выявили коронавирус

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток и Арктику, ушел на самоизоляцию, сообщил в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь вице-премьера Тимур Чернышов.

"Анализы на наличие коронавирусной инфекции, сданные Юрием Трутневым накануне рабочей поездки председателя правительства РФ на Дальний Восток, показали положительный результат. В связи с положительным результатом первого теста в соответствие с требованиями Роспотребнадзора Юрий Трутнев должен соблюдать режим самоизоляции. Если диагноз подтвердится, он продолжит работу в дистанционном режиме", - сказал Чернышов.

"По итогам повторных анализов будет принято решение о формате его участия в мероприятиях на Дальнем Востоке", - добавил пресс-секретарь.

Юрий Трутнев

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