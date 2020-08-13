Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Повторный тест подтвердил наличие коронавируса у вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщил его помощник Тимур Чернышев.

Как заявил Чернышев "Интерфаксу", в этой связи вице-премьер принял решение продолжить работу в дистанционном формате и соблюдать режим самоизоляции.

О том, что первый тест на коронавирус у Трутнева показал положительный результат, Чернышев рассказал агентству накануне, 12 августа.

Трутнев должен был участвовать в рабочей поездке премьера Михаила Мишустина на Дальний Восток, которая стартовала в четверг, 13 августа.