Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
на 13.08В России 907 758+5 057В мире 20 620 847+277 258

Экс-глава Оренбурга осужден на 4,5 года колонии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Оренбурга вынес приговор бывшему мэру города Евгению Арапову, обвиняемому в коррупции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Ему назначили наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 15 млн рублей. Суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток и незаконном создании фирмы через подставное лицо.

Гособвинение просило для Арапова наказание в виде 10,5 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 150 млн рублей.

Ранее со ссылкой на следственные органы сообщалось, что в июле 2012 году чиновник через подставное лицо создал фирму, которая заключала со структурами администрации Оренбурга договоры аренды муниципальной недвижимости, после чего сдавала ее в субаренду. Следствие считает, что на таком бизнесе бывший мэр незаконно заработал более 14 млн рублей.

Кроме того, по данным следствия, в мае 2018 года Агапов вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за проявление лояльности при строительстве объектов в городе.

Позже следственные органы выявили еще два эпизода получения взяток Араповым - в виде трех квартир общей стоимостью 3,8 млн рублей.

Бывший глава города был задержан в августе 2018 года. Его имущество стоимостью 50 млн рублей было арестовано.

Бывший вице-мэр Оренбурга Борисов был осужден в июле 2019 года на 2,5 года колонии строгого режима.

Оренбург Евгений Арапов

Новости

Нефть начала сочиться из танкера, затонувшего в войну в Финском заливе

Пандемия коронавируса

В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек

В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

Мишустин предложил KAZ Minerals опробовать на Баимке беспилотники

У вице-премьера Трутнева выявили коронавирус

Российская вакцина от коронавируса появится в Латинской Америке

Российская вакцина от коронавируса появится в Латинской Америке

Что произошло за день: среда, 12 августа

Первое в России дело о "ворах в законе" передано в суд

Взрывы в Бейруте

В РФ уточнят перечень складов с аммиачной селитрой после ЧП в Бейруте

В Москве арестован блогер за незаконный доступ к гостайне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');