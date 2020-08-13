Экс-глава Оренбурга осужден на 4,5 года колонии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Оренбурга вынес приговор бывшему мэру города Евгению Арапову, обвиняемому в коррупции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Ему назначили наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 15 млн рублей. Суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток и незаконном создании фирмы через подставное лицо.

Гособвинение просило для Арапова наказание в виде 10,5 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 150 млн рублей.

Ранее со ссылкой на следственные органы сообщалось, что в июле 2012 году чиновник через подставное лицо создал фирму, которая заключала со структурами администрации Оренбурга договоры аренды муниципальной недвижимости, после чего сдавала ее в субаренду. Следствие считает, что на таком бизнесе бывший мэр незаконно заработал более 14 млн рублей.

Кроме того, по данным следствия, в мае 2018 года Агапов вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за проявление лояльности при строительстве объектов в городе.

Позже следственные органы выявили еще два эпизода получения взяток Араповым - в виде трех квартир общей стоимостью 3,8 млн рублей.

Бывший глава города был задержан в августе 2018 года. Его имущество стоимостью 50 млн рублей было арестовано.

Бывший вице-мэр Оренбурга Борисов был осужден в июле 2019 года на 2,5 года колонии строгого режима.