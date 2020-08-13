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Неизвестная жидкость с едким запахом разлилась в Дзержинске

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Спасатели выясняют причины разлива неизвестной жидкости в городе Дзержинске Нижегородской области в четверг.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ сообщает, что в четверг в 15:13 по московскому времени поступила информация о пожаре на улице 1 мая в Дзержинске.

"По прибытии на место установлено, что произошел розлив неизвестной жидкости с интенсивным испарением на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Испарение и приняли за дым от пожара.

На месте работают экстренные службы и экологи, берутся пробы воздуха и почвы. На фотографиях, предоставленных спасателями, виден белый туман из-за разлитой жидкости.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС "Интерфаксу" уточнили, что разлив произошел в промзоне Дзержинска, неподалеку от проходной завода "Корунд".

"Пока неизвестно, откуда вылилось вещество, возможно, из цистерны. На месте ощущается едкий запах", - сообщил собеседник агентства.

Дзержинск Нижегородская область МЧС

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