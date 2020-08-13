В Смольном начались сокращения должностей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Смольном начали сокращать численность должностей, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Александра Беглова. В первую очередь будут сокращены вакантные должности, которые давно никем не заняты.

Также чиновники обдумают сокращения в подведомственных организациях, кроме медицинских, образовательных и учреждений соцзащиты, соцобслуживания и аварийно-спасательных служб.

Должности будут сокращены, только если после этого сохранится возможность эффективной работы соответствующей структуры.

Беглов 21 июля поручил в двухнедельный срок подготовить план по сокращениям в органах государственной власти и подведомственных им организациях. Позже глава города упрекнул подчиненных за "неуместную ретивость" при выполнении этого поручения. В частности, он сказал, что огромная нагрузка лежит на плечах работников учреждений культуры, и добавил, что руководители должны ответственно подойти к подготовке предложений по сокращению в этой сфере.