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Директор ФСБ в 2019 году увеличил свой доход на 2 млн рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заработал в 2019 году 13 млн 626 тыс. 718 руб. против 11 млн 379 тыс. 484 руб. за 2018 год.

Сведения о доходах руководства спецслужбы опубликованы в пятницу на сайте ФСБ РФ.

Бортников владеет квартирой площадью 99 квадратных метров, также имеет в пользовании другую квартиру, являющуюся собственностью его супруги. Транспортных средств директор ФСБ, согласно декларации, не имеет.

Первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов заработал в 2019 году 11 млн 882 тыс. 496 рублей, существенно снизив свой доход. Согласно декларации за 2018 год, он заработал 84 млн 696 тыс. 551 руб., в том числе от продажи земельного участка.

Руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов задекларировал в 2019 году 6 млн 795 тыс. 228 руб. Ему принадлежит автомобиль ВАЗ 21093.

ФСБ России Александр Бортников

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