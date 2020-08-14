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Голикова задекларировала самый большой доход в соцблоке правительства

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует социальный блок правительства, задекларировала доход за 2019 год в 14,8 млн рублей против 14,2 млн рублей годом ранее.

Муж Голиковой, президент делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко, согласно декларации, заработал в 2019 году 51,4 млн рублей, тогда как годом ранее он задекларировал 81,3 млн рублей. В прошлом году Христенко задекларировал самый высокий доход среди супругов членов правительства, но сейчас он уступил первое место жене вице-премьера Дмитрия Чернышенко, которая заработала 66,8 млн рублей.

Среди министров социального блока, которые в январе сменились в полном составе, самый большой доход задекларировал министр труда Антон Котяков: почти 14,75 млн рублей. Еще 2,7 млн рублей задекларировала его жена. Почти столько же супруги задекларировали в 2019 году, когда Котяков занимал должность замминистра финансов: 14,8 млн и 2,47 млн рублей).

На втором месте оказалась министр культуры Ольга Любимова с 7,23 млн рублей. Ее доход в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился втрое - в прошлом году она, будучи директором департамента кинематографии, задекларировала 2,4 млн рублей.

На третьем месте - министр науки и высшего образования Валерий Фальков с 6,49 млн рублей дохода. Далее следуют глава Минздрава Михаил Мурашко с 4,88 млн рублей (в прошлом году, будучи главой Росздравнадзора, он задекларировал 4,2 млн рублей) и глава Минпросвещения Сергей Кравцов с 2,6 млн рублей.

По совокупному доходу семьи среди министров соцблока Кравцов оказался на втором месте после Фалькова: жена Кравцова заработала за год в 4,6 раза больше министра - 12 млн рублей. В прошлом году Кравцов, тогда глава Рособрнадзора, задекларировал доход в 3,3 млн рублей, его жена - в 12,6 млн рублей.

В 2020 году чиновники сдавали декларации позже обычного из-за пандемии. Обычно они должны отчитываться о доходах и имуществе к апрелю, но в текущем году президент Владимир Путин продлил сроки сдачи деклараций до 1 августа.

Татьяна Голикова Виктор Христенко Дмитрий Чернышенко Антон Котяков Ольга Любимова Валерий Фальков Сергей Кравцов Михаил Мурашко

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