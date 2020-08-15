Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 15.08В России 917 884+5 061В мире 21 159 730+253 839

Правительство расширило географию субсидируемых внутренних авиарейсов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому увеличивается количество маршрутов внутреннего авиасообщения, субсидируемых за счет федерального бюджета, сообщается на сайте правительства в субботу.

Перечень увеличивается на 138 позиций. Уточняется, что речь идёт об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами.

Постановление фиксирует, что приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты. За перевозчиками, чьи маршруты софинансируются регионами, также сохраняется право на компенсации из федерального бюджета.

Кроме того, в правительстве подчеркнули, что в июле было выделено на субсидии 3 млрд рублей. "Это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям. Ожидается, что благодаря такому решению услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное постановление датируется от 10 августа.

Михаил Мишустин

Новости
Пандемия коронавируса

Минздрав РФ сообщил о начале производства вакцины от коронавируса

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявлен у 5 061 человека

В России за сутки коронавирус выявлен у 5 061 человека

Крым снова обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Власти Сочи заявили о полной туристической загрузке города

Мэрия Хабаровска насчитала 1,5 тыс. человек на акции в поддержку Фургала

Мэрия Хабаровска насчитала 1,5 тыс. человек на акции в поддержку Фургала

Что произошло за день: пятница, 14 августа

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Источник рассказал, что ждет вернувшихся из Белоруссии "вагнеровцев"

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину

Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину

Заработок Мишустина перед переходом в правительство чуть снизился

Жириновский стал самым состоятельным руководителем фракции в Госдуме

Жириновский стал самым состоятельным руководителем фракции в Госдуме
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');