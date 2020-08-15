Правительство расширило географию субсидируемых внутренних авиарейсов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому увеличивается количество маршрутов внутреннего авиасообщения, субсидируемых за счет федерального бюджета, сообщается на сайте правительства в субботу.

Перечень увеличивается на 138 позиций. Уточняется, что речь идёт об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами.

Постановление фиксирует, что приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты. За перевозчиками, чьи маршруты софинансируются регионами, также сохраняется право на компенсации из федерального бюджета.

Кроме того, в правительстве подчеркнули, что в июле было выделено на субсидии 3 млрд рублей. "Это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям. Ожидается, что благодаря такому решению услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное постановление датируется от 10 августа.